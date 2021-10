Jornal agradece e cutuca Tite por não chamar Vinicius Jr. 'Mais técnico do Real que do Brasil'

Marca, da Espanha, sugeriu que o treinador não deve assistir os jogos do atacante pelo Real Madrid

Se Tite surpreendeu a muitos ao não convocar Vinícius Jr. para os confrontos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias, há quem "agradeça" e escolha do treinador.

Após a vitória por 2x1 do Real Madrid sobre o Elche, com direito a dois gols de "Malvadeza", o jornal espanhol Marca aproveitou a oportunidade para contestar a ausência do atacante da lista do Brasil, com direito a uma "alfinetada" em Tite.

"Tite é mais técnico do Real Madrid do que do Brasil", desdenhou o jornal, sugerindo que o treinador fez um favor ao clube espanhol em não levá-lo para a seleção.

O Real Madrid ganhou no estádio Martínez Valero graças a Vini, que sem Benzema em campo, foi um líder em campo. O brasileiro foi impecável na definição do 1 a 0 e genial no 2 a 0. Autor de um doblete que serve para seguir confirmando uma suspeita: ele encontrou o caminho do gol".

Em tom de brincadeira, o jornal ainda acusa Tite de "não ter encontrado o canal" para assistir os jogos do Real Madrid. Um dos destaques da temporada atual, Vini tem nove gols marcados em 14 partidas, além de cinco assistências.

"Quem não deve ter encontrado o canal que transmite as partidas de Vinicius é Tite, que deve gostar mais do Madrid que do Brasil para deixar o atacante fora da convocação", finalizou.