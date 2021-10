Vinicius Jr. em estado de graça no Real Madrid: 'As coisas estão funcionando'

O jogador está em sua melhor forma desde que chegou ao clube

Depois de um início um pouco complicado em sua passagem pelo Real Madrid, Vinicius Júnior finalmente está se encaixando no time, e brilhando cada vez mais. Com Carlo Ancelotti, o brasileiro está vivendo seu melhor momento, o que fez com que o futebol se espantasse com sua não convocação para a seleção de Tite.

Demorou, mas Vinicius Jr. finalmente está encontrando sua melhor forma no Real Madrid. Promovido para o time titular com Carlo Ancelotti, que assumiu a equipe no início da atual temporada, após a saída de Zinedine Zidane, o brasileiro tem sido peça chave no time, e já se firmou como vice-artilheiro, com nove gols marcados em 14 jogos - atrás apenas de Karim benzema, que marcou 11 vezes.

Enquanto sua ausência na lista de convocados para as próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 segue repercutindo, o jogador fez mais uma grande partida pelo time merengue na vitória por 2 a 1 sobre o Elche, neste sábado (30), sendo autor dos dois tentos do Real.

Na saída do campo, Vinicius deu uma entrevista celebrando o bom momento do qual está desfrutando. "As coisas estão funcionando agora, mas é um trabalho que venho fazendo desde a minha chegada ao Real Madrid. Quero continuar a ajudar a equipe até o fim. Ancelotti dá confiança aos jogadores, e temos que estar preparados", disse o camisa 20.

Mesmo que o jogo não tenha sido simples para o Real, que chegou a sofrer uma pressão antes de o Elche ter um jogador expulso, Vinicius se mostrou confiante com as atuações, exaltando a equipe merengue. "Às vezes é preciso correr um pouco atrás da bola. Foi um confronto difícil, mas estávamos tranquilos para atacar e defender. Todos os jogadores são importantes e sabemos que as chances vão chegar no ataque", acrescentou o brasileiro.

Com os dois gols de Vini, que deram a vitória ao Real, a equipe voltou a liderança da La Liga, com 24 pontos. A torcida agora é contra a Real Sociedad, que entra em campo apenas no domingo, contra o Athletic Bilbao e pode reassumir o topo.