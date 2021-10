A resposta em campo de Vinícius Jr. à não-convocação de Tite

Gol, caneta e muita participação ofensiva marcam a partida do brasileiro após ficar fora de escolhidos de Tite

Se na seleção brasileira de Tite Vinicius Jr. não parece ter espaço, o atacante aproveitou a rodada deste sábado (30) da La Liga para provar o seu valor pelo Real Madrid.

Líder do ataque merengue na ausência de Karim Benzema, com dores no pé, o brasileiro vem sendo muito acionado, e foi responsável por dois gols do time da capital. No primeiro, após interceptação de Casemiro e belo passe de Mariano. Já no segundo tempo, o craque usou sua velocidade para ultrapassar o defensor dentro da área e tocou com categoria por cima do goleiro Kiko Casilla.

Vini foi o centro das atenções na transmissão, que o procuravam a todo momento. Aparentemente tranquilo, o ex-Flamengo fez o seu jogo tradicional, apoiado em muitas arrancadas pela esquerda e duelos um contra um, com direito a caneta em Mascarell no campo defensivo.

A partida também foi uma oportunidade de ver a dupla Vinicius Jr. e Rodrygo juntos em campo, mas o ponta direito terminou lesionado logo no início da partida. Rodrygo vinha participando bem das tramas ofensivas, mas deu lugar a Marco Asensio.

Vinicius Jr. vem sendo um dos destaques do Real Madrid na temporada, mas terminou de fora da convocação de Tite para a seleção brasileira, para os duelos contra Colômbia e Argentina. A ausência causou surpresa nos torcedores e até mesmo na imprensa espanhola, que viu de perto Vini marcar nove vezes em 14 aparições até aqui na temporada.