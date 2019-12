Vinícius Jr. descarta ser emprestado pelo Real: "nunca pensei em sair"

O brasileiro respondeu aos rumores de que deixaria o Real Madrid e falou da relação com os companheiros Benzema e Rodrygo

Depois de mais de dois meses , Vinícius Jr. volta a marcar pelo , no 3x1 em cima do Club Brrugge, pela Liga dos Campeões.

Após o jogo, o brasileiro falou com a imprensa e comentou sobre os rumores de que deixaria os merengues: “Eu quero ficar, nunca pensei em sair do Real Madrid. Meu sonho é jogar sempre aqui e fazer história”. Falou ainda sobre a relação com o técnico Zinedine Zidane : “Da temporada passada com Solari a esta com Zidane nada mudou, o que acontece é que agora somos em mais jogadores. Zidane conta com todos”.

Ao ser perguntado sobre o gol marcado, ele ressaltou a vitória madrilhena: “Estou feliz pelo gol, mas estou mais pela vitória. Estamos há sete jogo sem perder e temos que continuar assim. Vamos ganhar muitas coisas nesta temporada”, “é sempre bom marcar, comigo não é diferente, quero sempre marcar”, completou.

Quando perguntado sobre o clássico contra o , o atacante de 19 anos disse não estar preocupado, “Não falamos do clássico no vestiário, estamos tranquilos com a situação em Barcelona”.

Sobre sua relação com Benzema , Vinícius Jr. disse que ele o ajuda muito, tanto dentro quanto fora de campo. Sobre o também brasileiro rodry, ele diz estar muito feliz de estarem jogando juntos.