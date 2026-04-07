Vinícius ameaça de morte um jogador argentino... e a resposta é chocante

Um confronto acirrado ocorreu entre o craque brasileiro Vinícius Júnior e o zagueiro do Mallorca, Pablo Mafiu, durante a partida que reservou uma grande surpresa com a vitória dos donos da casa por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no Estádio Son Moix, pelo Campeonato Espanhol.

A partida em si foi dramática: o Maiorca abriu o placar com um gol de Manu Morlanes no primeiro tempo, depois Éder Militão empatou para o Real Madrid aos 88 minutos, antes de Fedad Moriki marcar o gol da vitória nos acréscimos, garantindo os três pontos para sua equipe na luta contra o rebaixamento.

O confronto entre Vinícius e Mafiu tornou-se uma tradição recorrente em todos os encontros entre as duas equipes, mas desta vez as câmeras da “Movistar Plus+” revelaram detalhes mais tensos e intensos, que não haviam sido divulgados anteriormente.

A faísca começou após uma reclamação de Vinícius contra uma decisão do árbitro, quando Mafiu se dirigiu a ele dizendo: “Agora você está falando”.

Em um dos momentos mais tensos, o brasileiro se esquivou de um chute do adversário, depois se virou para ele e lançou uma ameaça direta: “Vou te matar”.

E a coisa não parou por aí; Mafio recebeu um cartão amarelo após empurrar Vinícius e respondeu com sarcasmo: “Não seja chato assim. Você chora demais”.

Poucos minutos depois, Mafio fez o gesto de “bola de praia” (balão de praia), numa referência irônica à derrota de Vinícius na disputa pela Bola de Ouro de 2024 para Rodri.

O atacante brasileiro respondeu rapidamente: “Bola de praia, sim... Você faz isso para aparecer na TV, com certeza vai aparecer na TV”.

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Esses confrontos surgem em um contexto histórico de tensão entre os jogadores, já que Mafio já havia feito declarações provocativas em entrevistas anteriores, incluindo brincadeiras sobre enfrentar Vinícius em um ringue de boxe.

Mafio é conhecido por seu estilo defensivo agressivo e psicológico, que visa tirar os adversários do foco, o que ele conseguiu parcialmente desta vez, apesar do brilho técnico de Vinícius em alguns lances, como o “canô” (passagem entre as pernas).

Essas imagens estão gerando grande polêmica na mídia espanhola, especialmente devido à frequência com que ocorrem esses confrontos verbais, que conferem um sabor especial aos jogos do Real Madrid contra o Maiorca, embora, por vezes, não estejam isentos de provocações que podem ultrapassar os limites do espírito esportivo.