Por que Vini Jr. não usa mais chuteira da Nike?

Brasileiro começou confronto da última quinta-feira (02), contra o Valência, com equipamento todo preto

Atacante do Real Madrid, Vini Júnior surpreendeu aos fãs quando apareceu no duelo da última quinta-feira (02) sem as chuteiras de seu então patrocinador, Nike. O jogador começou o confrontou contra o Valência com um equipamento preto, sem o famoso “swoosh”.

Isso, pois, segundo o jornal The Athletic, o contrato entre Vini e Nike expirou, e o jogador está sem nenhum patrocinador até o momento. O brasileiro tinha acordo com a marca desde 2013 e, segundo a GOAL, quer ter calma para escolher seu novo fornecedor, alguém que esteja de acordo com seus ideais, que o aprecie e esteja disposto a investir em sua marca.

Vale destacar que, no segundo tempo da partida, Vini Júnior voltou ao duelo com um par de equipamentos da Nike. Como apurou a GOAL, o atleta decidiu trocar pois estava “desconfortável com as chuteiras pretas”. O atleta marcou o segundo gol da vitória dos Blancos por 2 a 0, enquanto Asensio anotou o primeiro.