Vini Jr. chega ao limite em ofensas racistas - e LaLiga não faz nada

O brasileiro é quem vem sendo punido pelos ataques que sofre, até quando?

De novo. Vinícius Júnior, mais uma vez, foi alvo de ofensas racistas por parte da torcida adversária. No jogo contra o Valencia, o brasileiro ficou inconformado - e com razão - por mais uma vez ser vítima de um crime, previsto em lei, mas que não parece ser tão grave aos olhos da LaLiga.

É fácil perder as contas de quantas vezes Vinicíus Jr. foi alvo de RACISMO, em letras maiúsculas. O atacante já foi chamado de macaco, já foi ameaçado, e por várias vezes foi perseguido dentro de campo, e não vê nada ser feito contra seus agressores.

No jogo contra o Valencia, neste domingo (21), as câmeras se focaram em um Vinícius completamente transtornado em direção à torcida rival. Mais uma vez o brasileiro reclamou das ofensas racistas direcionadas a ele. Em quase todos os jogos do Real Madrid fora de casa, essa cena se repete. Mas por quê? Simplesmente porque não há punição.

A torcida do Atlético de Madrid pendurou pelo pescoço um boneco vestido com a camisa de Vini, e não foi punida. Jogadores que vão para cima do brasileiro, não são punidos. E, entre diversos casos vindos das arquibancadas, apenas um foi adiante, gerando multa e suspensão dos estádios a um torcedor do Mallorca.

A LaLiga, principal divisão do futebol espanhol, não pune os times, não fecha os portões dos estádios e não tira pontos dos racistas. Segundo a própria, em contato com a CNN, isso está fora de sua autoridade. "A LaLiga só pode repassar quaisquer incidentes de abuso aos comitês da RFEF ou aos promotores regionais, que os tratam como casos legais antes que as punições esportivas sejam aplicadas", disse a reportagem do jornal.

Enquanto a impunidade segue, a cabeça de Vini vai esquentando e sua força vai sendo gasta: o brasileiro está cada vez mais próximo de chegar ao seu limite. Agora ele responde, aponta o dedo e…. acaba punido. Sim, a vítima é que está sendo punida.

Contra o Valencia, foi expulso após uma confusão que começou posteriormente aos ataques racistas, e perseguição de jogadores em campo - que contou até mesmo com um mata-leão sobre ele. Levado ao seu limite, Vini estourou, tentou se defender, e acabou punido por isso.

Em LaLiga, aparentemente, um jogador que revida aos ataques é pior do que quem os comete. Ele sim deve ser punido. A ver se este será mais um caso em que apenas a vítima será penalizada pelo que sofre.