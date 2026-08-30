A torcida do Real Madrid espera pela concretização de uma última contratação no mercado de transferências de verão, apesar de o técnico José Mourinho ter afirmado que o clube não aguarda nenhuma nova negociação, seja de chegadas ou de saídas.

A rede Defensa Central noticiou, com base em uma enquete de opinião, que uma grande parcela da torcida do Real considera que a equipe precisa de um reforço adicional na linha defensiva.

A pergunta feita pela Defensa Central aos leitores foi: "Florentino deve contratar Bastoni nas últimas horas do mercado de transferências?".

A opção "sim" obteve 77% dos votos, contra 23% que votaram na opção "não", o que demonstra que uma ampla parcela da torcida do Real considera que a equipe precisa contratar um zagueiro, e a escolha para eles é Bastoni, jogador da Inter de Milão, cujo valor é de 65 milhões de euros.

Na verdade, isso não surpreende ninguém, especialmente porque, embora seja verdade que a equipe de José Mourinho precise de um meio-campista diferenciado capaz de criar jogadas, a realidade indica que a linha defensiva é a área mais afetada por lesões ao longo dos últimos anos.

Além disso, Antonio Rüdiger, cujo contrato vai até junho de 2027, já não desfruta da forma física que tinha nos anos anteriores, enquanto Éder Militão ainda se recupera de seu problema mais recente, o que representa uma verdadeira dor de cabeça para a diretoria do Real Madrid.

No entanto, o problema é que o Real Madrid não possui vagas disponíveis em seu elenco, e a única opção viável é a saída de Raúl Asencio, que sabe que não entra nos planos de Mourinho, mas preferiu permanecer no clube.

Assim, apesar de Mourinho ter declarado que o mercado de transferências está encerrado para ele, os resultados da enquete mostram claramente que a torcida do Real Madrid considera que a equipe ainda precisa de uma última contratação defensiva, e Bastoni aparece no topo de sua lista de desejos.

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