Vindo da Premier League: Paris Saint-Germain fecha oficialmente sua terceira contratação

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente, neste domingo, a contratação do lateral-esquerdo francês Lucas Digne, de 33 anos, vindo do Aston Villa, da Inglaterra, com um contrato de 3 anos, válido até o verão de 2029, em uma transação avaliada em cerca de 7 milhões de euros. O jogador retorna à capital francesa após 10 anos de sua saída e se torna a terceira contratação do verão dos atuais campeões da Europa.

Segundo o comunicado do clube parisiense, Digne vestirá a camisa número 12. O texto afirma: "O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar o retorno de Lucas Digne. O defensor internacional francês assinou com o clube da capital um contrato válido até 2029", em um movimento que visa reforçar a posição de lateral-esquerdo e oferecer uma alternativa experiente ao português Nuno Mendes.

A contratação de Digne acontece após a chegada do terceiro goleiro, Alessandro Longoni, e do atacante francês Magnès Akliouche, na última quinta-feira, dentro do plano do técnico Luis Enrique e do diretor esportivo Luis Campos para reforçar o elenco antes do início da nova temporada.

A contratação de Digne é considerada uma transação atraente do ponto de vista financeiro, já que o clube parisiense aproveitou o valor da cláusula de rescisão em seu contrato com o Aston Villa, que era de pouco menos de 10 milhões de euros, para contar com um jogador de vasta experiência a um custo razoável, considerando seu extenso currículo nos mais altos níveis.

Durante seus quatro anos em Birmingham, desde janeiro de 2022, Digne consolidou sua posição como jogador titular indispensável no Aston Villa, tendo disputado 182 partidas, nas quais marcou 4 gols e deu 24 assistências. Ele coroou sua passagem pelo clube inglês com a conquista do título da Liga Europa em maio passado, sob o comando do treinador Unai Emery, após a vitória sobre o Freiburg, da Alemanha, por 3 a 0.

A última temporada também testemunhou o brilho de Digne com a seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, onde começou o torneio como reserva antes de superar Theo Hernández na hierarquia do treinador Didier Deschamps e se tornar uma opção titular na lateral esquerda da defesa.

Digne retorna ao clube pelo qual disputou 44 partidas entre 2013 e 2016, antes de ser emprestado à Roma na última temporada, e reencontra seu antigo treinador Luis Enrique, com quem trabalhou durante sua passagem pelo Barcelona, um dos clubes que o jogador representou, ao lado de Lille e Everton, ao longo de sua carreira profissional.