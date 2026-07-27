Vincent Janssen (32) encontra novo clube surpreendente

Vincent Janssen está prestes a dar continuidade à carreira na Major League Soccer, informa o The Athletic. O avançado de 32 anos deverá chegar em breve a acordo com os Portland Timbers, pelos quais vai assinar a custo zero após a saída do Royal Antwerp.

Janssen deixou Antuérpia neste verão e, por isso, pode ser contratado sem custos de transferência. Segundo a publicação, o neerlandês não vai ocupar uma vaga de Designated Player no Portland. A sua chegada surge na sequência da saída do avançado Felipe Mora, que se transfere para o Atlético San Luis, do México.

Para Janssen, trata-se de um regresso à América do Norte. O atacante já jogou entre 2019 e 2022 no Monterrey, do México, onde marcou 24 golos em três temporadas. Além disso, conquistou com o clube a Liga dos Campeões da CONCACAF em 2021.

Na temporada passada, Janssen, na condição de capitão do Royal Antwerp, somou 13 golos e sete assistências em 40 jogos oficiais, nos quais totalizou 3.579 minutos.

Janssen viveu a grande afirmação no AZ, onde, na temporada 2015/16, foi o melhor marcador da Eredivisie com 27 golos no campeonato. Essas prestações valeram-lhe uma transferência de cerca de 25 milhões de dólares para o Tottenham Hotspur, então a maior transferência da sua carreira.

O avançado somou ainda 22 internacionalizações pela seleção neerlandesa, na qual marcou sete golos. Janssen também integrou a convocatória dos Países Baixos para o Mundial de 2022, no Qatar.

Nos Portland Timbers, vai iniciar um novo projeto sob o comando do treinador Martí Cifuentes, nomeado recentemente. Janssen é o primeiro grande reforço de verão do clube norte-americano, que deverá apresentar mais contratações durante o mercado de transferências.

O ex-avançado do AZ vai disputar lugar com o internacional venezuelano Kevin Kelsy, de 21 anos, que já marcou oito vezes nesta temporada da MLS.

O Portland ocupa atualmente o décimo lugar da Conferência Oeste e, com ainda 17 jogos por disputar, está a apenas dois pontos de uma vaga de acesso aos play-offs.