Vila Nova x Sport Recife: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Leão ainda tem fio de esperança para conseguir o acesso neste domingo (6); veja como acompanhar na TV e na internet

Com chances mínimas de voltar à primeira divisão, o Sport visita o Vila Nova na noite deste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), em Goiânia, em duelo válido pela 38ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Sem mais pretensões no campeonato e disputando a Copa Verde, o Vila Nova, 13º colocado com 46 pontos, faz mistério quanto a escalação.

Do outro lado, o Sport, em sexto lugar com 56 pontos, sabe que precisa golear neste domingo, além de torcer por uma derrota do Bahia por pelo menos três gols de diferença para o CRB, e também por um empate entre Vasco e Ituano, ou um triunfo carioca.

Escalações:

Escalação do provável Vila Nova: Georgemy, Railan, Donato, Jorgan, Formiga, Ral, Jean, Marlone, Dentinho, Neto Pessoa, e Kaio Nunes.

Escalação do provável Sport: Saulo, Eduardo, Thyere, Sabino, Sander, Fabinho, Ronaldo Henrique, Luciano Juba, Labandeira, Gustavo Coutinho e Vagner Love.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia - GO

•Arbitragem: Paulo Alves Junior (árbitro), Ivan Bohn e Victor Hugo dos Santos (assistentes), Osimar da Silva Junior (quarto árbitro) e Igor Junio Benevenuto (VAR)