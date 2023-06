Vila Nova x Sampaio Corrêa o vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No estádio OBA, o Vila Nova recebe o Sampaio Corrêa na noite deste sábado (3), às 19h (de Brasília), em Goiânia, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota no jogo passado, o Vila Nova perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato e caiu para o terceiro lugar, com 17 pontos. O time goiano não poderá contar com Lourenço, suspenso.

Já o Sampaio Corrêa ganhou na rodada anterior e subiu para a 12ª posição, com 12 pontos. A Bolívia Queria, entretanto, tem uma série de desfalques por lesões.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis, Rian, Eduardo Doma, Rafael Donato, Rodrigo Gelado, Ralf, Luciano Naninho, Matheus Souza, Neto Pessoa, Caio Dantas e Guilherme Parede.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gabriel Furtado (Joécio), Gustavo Henrique e Alyson; Jhony Douglas, Maurício e Neto Paraíba; Marcinho, Vitinho e Vinícius Alves.

Desfalques

Vila Nova

Lourenço cumpre suspensão.

Sampaio Corrêa

Fábio Aguiar, Matheus Martins, Pará e Ytalo estão no departamento médico.

Quando é?