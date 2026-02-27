Vila Nova x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Goiano 2026

Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (1), às 17h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Goiano 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil Central(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Vila Nova chega em desvantagem para o jogo de volta da semifinal, após perder, fora de casa, por 2 a 0. A derrota do Vila foi apenas a segunda da equipe na competição e agora terá que vencer por três gols de vantagem para ir à final.

Por outro lado, o Atlético-GO chega podendo até perder por um gol de diferença para se classificar. No meio da semana, o Dragão se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, ao vencer o Primavera-MT, por 1 a 0.

O jogo promete ser muito equilibrado, com o Vila Nova tentando dominar as ações para buscar a virada. Enquanto o Atlético tentará administrar, ou até ampliar, sua vantagem.

Vila Nova: Dalberson; Elias, Pedro Romano, Tiago Pagnussat e Willian Formiga; Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; André Luís, Dellatorre e Emerson Urso. Técnico: Umberto Louzer.

Atlético-GO: Paulo Vítor; Matheus Ribeiro, Adriano Martins, Natã Felipe e Guilherme Lopes; Geovane, Igor Henrique e Guilherme Marques; Bruno José, Léo Jacó e Allanzinho. Técnico: Lacerda.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 1 de março de 2026

domingo, 1 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - Goiânia, GO

