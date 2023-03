Times entram em campo neste sábado (4), pelo jogo de volta das quartas; veja como acompanhar na internet

Vila Nova e Anápolis voltam a se enfrentar na noite deste sábado (4), no OBA, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. Como empataram sem gols na ida, quem vencer avança à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Embalado com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após empatar com o Real Noroeste por 1 a 1, o Vila Nova volta as atenções para o mata-mata do Goianão. Na primeira fase, a equipe ficou em terceiro lugar, com 20 pontos, enquanto o Anápolis ficou em sexto, com 15 pontos.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova soma nove vitórias, contra cinco do Anápolis, além de quatro empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Goianão 2023, as equipes empataram sem gols.

Escalações

Vila Nova: Vanderlei; Diego Renan, Doma, Jordan e Rodrigo Gelado; Sousa, Ralf e Marlone; Lourenço Guilherme Parede e Neto Pessoa. Técnico: Claudinei Oliveira.

Anápolis: Wellerson; Fábio, Igor Mateus, Tibúrcio e Davi; Vinicius, Elyeser e Ariel,; Wandinho, Gonzalo e Laion. Técnico: Luiz Carlos Winck.

Desfalques

Vila Nova

Rafael Donato está lesionado.

Anápolis

Não há desfalques confirmados.

Quando é?