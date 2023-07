Vila Nova x ABC ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vila Nova encara o ABC na tarde deste sábado (22), no OBA, em Goiânia, às 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de uma derrota, o Vila Nova acabou deixando a liderança para ficar na segunda posição do campeonato, com 34 pontos. Desta forma, o tme goiano quer se recuperar para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela. Caio Danta é baixa por lesão, enquanto Eduardo Doma cumpre suspensão.

Já o ABC continua amargando a lanterna, com 11 pontos, e também perdeu no jogo anterior. O Alvinegro continua sem poder contar com Alemão, Daniel, Walfrido e Wellington Reis, todos no departamento médico.

Prováveis escalações

Vila Nova: Denis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Marcondes e Rodrigo; Ralf, Sousa e Lourenço; Everton, Guilherme Parede e Neto Pessoa. Técnico: Claudinei Oliveira.

ABC: Simão; Gedeílson, Afonso, Genílson e Romário; Jean Patrick, Wallace e Thonny Anderson; Fábio Lima, Matheus Anjos e Paulo Sérgio. Técnico: Alan Aal.

Desfalques

Vila Nova

Eduardo Doma está suspenso, enquanto Caio Dantas se recupera de lesão.

ABC

Alemão, Daniel, Walfrido e Wellington Reis estão no departamento médico.

Quando é?