O Manchester City venceu o visitante Coventry City por 1 a 0, na tarde deste sábado, em partida válida pela terceira rodada da Premier League, no Etihad Stadium.

A equipe do técnico italiano Enzo Maresca deve a vitória ao seu artilheiro, o norueguês Erling Haaland, que marcou de cabeça aos 26 minutos.

O gol saiu após um cruzamento preciso de Antoine Semenyo pelo lado direito, e o norueguês subiu na segunda trave livre e cabeceou com força para dentro das redes.

O Coventry quase abriu o placar cedo com Tatsuhiro Onyeka, aos 8 minutos, mas seu chute em jogada individual passou ao lado da trave esquerda do goleiro do City, Gianluigi Donnarumma, que também havia escapado antes de um erro que quase lhe custou um gol aos 6 minutos, quando a bola por pouco não se infiltrou por trás dele para dentro das redes.

O primeiro tempo teve clara superioridade do City, que dominou com 83% de posse de bola e criou várias oportunidades, com destaque para o chute de Rayan Cherki que acertou a trave aos 23 minutos, e as defesas do goleiro do Coventry, Carl Rushworth, em dois fortes chutes de Haaland aos 16 e aos 44 minutos.

No segundo tempo, o City manteve a pressão sem conseguir ampliar o placar, enquanto o Coventry melhorou gradualmente e ameaçou mais de uma vez, com destaque para um chute de Lou Chaonya que Donnarumma defendeu aos 67 minutos, e depois a bola próxima de Ellis Simms que o goleiro italiano salvou com o rosto aos 78 minutos.

As duas equipes fizeram várias substituições no segundo tempo, com Phil Foden entrando no lugar de Cherki aos 65 minutos, enquanto o Coventry colocou Chaonya, Simms e Onyeka na tentativa de virar o placar, mas a defesa do City resistiu até o fim.

Com essa vitória, o City chegou a 9 pontos em três partidas, liderando provisoriamente, enquanto o Coventry seguiu sem pontos, após três derrotas consecutivas no início da temporada.