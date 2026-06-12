Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
President Trump Signs Proclamation In Oval OfficeGetty Images News

Traduzido por

Vídeo: Trump surpreende Pochettino... e anima a seleção dos EUA

Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Paraguai
Paraguai
Estados Unidos da América x Austrália
Austrália
EUA
Paraguai
Austrália

O que o presidente dos Estados Unidos fez?

O técnico argentino Mauricio Pochettino, treinador da Seleção Americana de Futebol, recebeu uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para saber como está a preparação da equipe para sediar e disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em solo americano em parceria com o Canadá e o México.

A página da seleção americana publicou um vídeo na plataforma “X” que documenta momentos da ligação, que reuniu o presidente Trump com o técnico Pochettino e os jogadores da seleção, em meio a grande expectativa pela partida de estreia da equipe.

Durante a ligação, o presidente Trump disse: “Liguei apenas para lhe dizer que você é um homem maravilhoso e um técnico excepcional. Conheço bem sua trajetória e suas conquistas, assim como conheço a qualidade dos jogadores que você tem... Acredito que vocês têm uma chance real de chegar longe no torneio, e só queria desejar a vocês toda a sorte do mundo”.

Trump continuou: “Sei da qualidade dos jogadores, acredito que vocês têm boas chances de conquistar o título... Só queria desejar boa sorte a vocês!”.

Essa ligação ocorreu poucas horas antes da partida de estreia da seleção americana contra o Paraguai, na sexta-feira, em Los Angeles, à qual o presidente Trump não comparecerá. 

Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Paraguai crest
Paraguai
PAR
Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Austrália crest
Austrália
AUS

No entanto, Trump – que não é considerado um fã assíduo de futebol – confirmou que acompanhará o torneio e que está empenhado em apoiar a seleção nacional.

Vale lembrar que a seleção americana busca resultados de destaque em casa, em meio a grandes expectativas da torcida de que chegue às fases finais do torneio que seu país está sediando.

Publicidade