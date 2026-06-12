Vídeo: Trump surpreende Pochettino... e anima a seleção dos EUA

O técnico argentino Mauricio Pochettino, treinador da Seleção Americana de Futebol, recebeu uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para saber como está a preparação da equipe para sediar e disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em solo americano em parceria com o Canadá e o México.

A página da seleção americana publicou um vídeo na plataforma “X” que documenta momentos da ligação, que reuniu o presidente Trump com o técnico Pochettino e os jogadores da seleção, em meio a grande expectativa pela partida de estreia da equipe.

Durante a ligação, o presidente Trump disse: “Liguei apenas para lhe dizer que você é um homem maravilhoso e um técnico excepcional. Conheço bem sua trajetória e suas conquistas, assim como conheço a qualidade dos jogadores que você tem... Acredito que vocês têm uma chance real de chegar longe no torneio, e só queria desejar a vocês toda a sorte do mundo”.

Trump continuou: “Sei da qualidade dos jogadores, acredito que vocês têm boas chances de conquistar o título... Só queria desejar boa sorte a vocês!”.

Essa ligação ocorreu poucas horas antes da partida de estreia da seleção americana contra o Paraguai, na sexta-feira, em Los Angeles, à qual o presidente Trump não comparecerá.

No entanto, Trump – que não é considerado um fã assíduo de futebol – confirmou que acompanhará o torneio e que está empenhado em apoiar a seleção nacional.

Vale lembrar que a seleção americana busca resultados de destaque em casa, em meio a grandes expectativas da torcida de que chegue às fases finais do torneio que seu país está sediando.