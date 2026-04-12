Vídeo: Torcedor do Manchester City provoca o Arsenal

O Manchester City venceu o Chelsea, em casa, por 3 a 0, na 32ª rodada da Premier League.

Aos 69 minutos da partida, um torcedor do City fez uma brincadeira para provocar o Arsenal, antes do confronto entre as duas equipes na próxima rodada.

Depois que o City abriu três gols de vantagem, o torcedor do time azul-celeste segurava uma garrafa com o logotipo do Arsenal e fingiu beber dela de maneira engraçada.

Alguns interpretaram o gesto do torcedor como uma tentativa engraçada de provocar o Arsenal, que será o visitante no Estádio do Etihad no próximo domingo, na 33ª rodada da Premier League.

O Arsenal lidera a tabela da Premier League com 70 pontos, seis pontos à frente do City, que tem um jogo adiado contra o Crystal Palace.

Leia também

Mentalidade de campeão... Guardiola sufoca Arteta antes da batalha decisiva