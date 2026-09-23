Vídeo: "Se Deus quiser": Cristiano revela o time com o qual sonha marcar o gol de número 1000

O português Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, revelou pela camisa de qual equipe deseja marcar o gol de número 1000 em sua carreira.

Ronaldo tem em seu currículo 979 gols nas diversas competições que disputou com os clubes e ao lado da seleção de seu país.

Os companheiros de Cristiano Ronaldo enfrentam País de Gales, depois a Noruega em jogos de ida e volta e a Dinamarca, nos dias 24 e 27 de setembro e 1º e 4 de outubro.

Cristiano Ronaldo afirmou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, antes do confronto contra o País de Gales, amanhã, pela Liga das Nações da Europa, que sonha em conquistar o título da competição e também marcar o gol de número 1000 em sua carreira.

Ronaldo foi questionado sobre a equipe pela qual gostaria de marcar o gol de número 1000, entre o Al-Nassr da Arábia Saudita e a seleção de Portugal.

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O "Don" respondeu, rindo: "Você sabe a resposta", e o jornalista disse: "A seleção nacional, claro".

Cristiano voltou a falar, dizendo: "Claro, claro. Para mim seria, como disse o treinador (Jesus) há alguns dias, o fecho de ouro".

E acrescentou: "Marcar o gol de número 1000 pela seleção nacional seria a coroação de algo grandioso, seria uma bela história, não seria o fim definitivo, mas seria uma bela história. Se Deus quiser. Se Deus quiser".







