O Chelsea provocou uma enorme onda de indignação após anunciar sua mais recente contratação no atual mercado de transferências de verão, neste domingo.

O clube inglês emitiu um comunicado oficial, no qual afirmou: "O Chelsea Football Club tem o prazer de confirmar a contratação do jogador argentino e internacional Valentín Barco, do Strasbourg".

O astro argentino se juntou ao Chelsea com um contrato que vai até 2033, mas, de acordo com o jornal "The Sun", essa transferência irritou muito os torcedores da seleção da Inglaterra.

Barco, de 22 anos, é conhecido pelos torcedores de futebol ingleses por seu papel nas provocações entre Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo.

O meio-campista correu para dentro do gramado para comemorar o gol da vitória da Argentina (2 a 1), na semifinal do Mundial, diante dos olhos dos jogadores da Inglaterra.

Após a partida, Bellingham lhe deu um tapa na cabeça e os dois entraram em uma discussão acalorada, dentro do gramado, na qual alguns jogadores de ambos os lados intervieram.

Apesar disso, o Chelsea seguiu adiante com a negociação, mesmo tendo Barco se tornado odiado por muitos torcedores ingleses.

Muitos torcedores da seleção da Inglaterra também acompanham o Chelsea, e teriam preferido que o clube escolhesse outros alvos, segundo suas reações nas redes sociais.

Um deles escreveu: "Ele será vaiado em todos os estádios fora de casa no país, espero que esteja preparado para isso".

Outro escreveu: "Obrigado, você acabou de estragar meu fim de semana".

Um terceiro comentou: "Emprestem-no imediatamente", e um quarto disse: "Vendam-no", e outro acrescentou: "A contratação menos interessante".







