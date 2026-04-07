Vídeo | “Da moeda aos ovos”... A Lituânia quebra as regras do futebol

Em uma cena pouco comum nos campos de futebol, a liga lituana roubou a cena no fim de semana, depois que as equipes de arbitragem substituíram a tradicional moeda pelo ritual popular inspirado na Páscoa, em um momento que uniu esporte e tradição.

Antes do início das partidas da primeira divisão, conhecida como “A Lyga”, os árbitros apareceram no círculo central carregando cestas de ovos de Páscoa coloridos, em uma iniciativa marcante que quebrou o padrão habitual dos procedimentos pré-jogo. Em vez do sorteio tradicional, os capitães das duas equipes foram convidados a participar de um desafio único conhecido como “resistência dos ovos”.

Esse desafio consiste em cada capitão escolher um ovo, antes de batê-lo contra o ovo do adversário, sendo que o dono do ovo mais resistente — que não se quebra — ganha o direito de escolher o pontapé inicial ou o lado do campo, em uma tradição que reflete um aspecto da cultura popular dos países bálticos.

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Imagens dessa experiência se espalharam rapidamente pelas redes sociais, especialmente durante o clássico que reuniu o FK Žalgiris Vilnius e o FK Kauno Žalgiris, onde os capitães das duas equipes participaram desse ritual com espírito esportivo, em meio a uma reação marcante da torcida.

De acordo com os regulamentos da FIFA, o sorteio é realizado antes do início de cada partida usando uma moeda, cabendo ao vencedor escolher entre dar o pontapé inicial ou definir o lado do campo no primeiro tempo, o que torna o que aconteceu na Lituânia uma exceção excepcional ao habitual, mesmo que em um contexto festivo temporário.

Apesar do clima festivo, o campo não favoreceu os donos da casa, já que o FK Kauno Žalgiris conseguiu impor sua superioridade fora de casa, conquistando uma grande vitória por 3 a 0 sobre o FK Žalgiris Vilnius, em um resultado que conferiu um caráter altamente competitivo a um dia excepcional nos campos da Lituânia.

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