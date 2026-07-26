Vídeo: o segredo do encontro entre Riyad Mahrez e Lamine Yamal em França

O encontro entre a estrela argelina Riyad Mahrez e o jovem espanhol Lamine Yamal roubou as atenções dos adeptos do futebol, depois de a dupla ter aparecido junta durante as férias de verão na cidade francesa de Saint-Tropez, poucos dias antes do arranque da nova temporada futebolística.

A aparição de Lamine Yamal surge após um verão extraordinário, no qual liderou a seleção de Espanha à conquista do título do Mundial de 2026, continuando a escrever a história apesar de ainda não ter completado os 19 anos, e isto apenas dois anos depois de ter contribuído para a conquista de "La Roja" do título do Campeonato da Europa de 2024.

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Quanto a Riyad Mahrez, passa as suas férias de verão após o fim da sua jornada com o Al-Ahli saudita, que testemunhou êxitos continentais notáveis, depois de ter contribuído para conduzir a equipa à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite em duas edições consecutivas, enquanto todos aguardam o seu próximo destino antes do início da nova temporada.

A cidade de Saint-Tropez, situada na Riviera Francesa, foi palco do encontro que juntou as duas estrelas, sendo esta cidade um dos destinos de verão mais procurados por celebridades e estrelas do desporto de todo o mundo, pelo ambiente turístico de luxo de que desfruta.

Os utilizadores das redes sociais partilharam um vídeo que documenta o momento do encontro, no qual Mahrez apareceu sentado a uma das mesas de refeição, antes de Lamine Yamal se aproximar e a dupla tirar uma rápida "selfie" num ambiente amigável.

Depois de tirar a fotografia, Mahrez fez questão de abraçar Yamal num momento que gerou grande reação entre os adeptos, antes de a estrela espanhola abandonar o local de imediato, terminando assim o breve encontro que juntou dois dos maiores nomes do futebol mundial na atualidade.



