Vídeo... O “Mago de Gana” para Harry Kane: “Estou te liberando!”

O mago ganês Nana Kwaku Bonsam voltou a gerar polêmica após fazer novas declarações dirigidas ao astro inglês Harry Kane, capitão da seleção dos Três Leões.

Bonsam havia afirmado que iria neutralizar Harry Kane durante o confronto contra Gana na segunda rodada do Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026, disputado ontem, terça-feira, para impedi-lo de marcar contra os “Estrelas Negras”.

As duas seleções empataram sem gols, embora Harry Kane tenha tido uma oportunidade valiosa nos últimos minutos da partida, mas chutou por cima do travessão.

Após a partida, Bonsam anunciou que decidiu “liberar” Harry Kane, referindo-se ao que chamou de “influência espiritual” que, segundo ele, havia exercido sobre o jogador antes do confronto entre as duas seleções.

Durante o confronto contra Gana, Kane teve apenas 19 toques na bola ao longo da partida, o menor número de sua carreira pela Inglaterra em um torneio importante em que disputou os 90 minutos completos.

Após a partida, Bonsam disse em uma declaração televisionada transmitida pelo site Ghana Soccer Net: “Sou o feiticeiro espiritual mais poderoso do mundo. Vou libertar Harry Kane agora para que ele possa marcar na próxima partida da Inglaterra”.

Os usuários das redes sociais compartilharam o vídeo que ele publicou em sua conta, no qual alegava ter removido a influência espiritual do jogador.

A seleção de Gana apresentou um excelente desempenho defensivo sob o comando do técnico Carlos Queiroz, com Gideon Mensah, Jérôme Obokou, Jonas Adjite e Marvin Sinaya conseguindo frustrar os ataques da Inglaterra e impedir que Kane marcasse.

A seleção da Inglaterra se prepara para enfrentar o Panamá na última rodada, enquanto Gana enfrenta a Croácia em uma partida que pode definir a classificação das duas equipes para as oitavas de final.

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