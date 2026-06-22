Vídeo: “Número 3”... A vitória do Egito confirma a intuição de Amr Adib

O jornalista Amr Adib gerou grande repercussão nas redes sociais depois que usuários compartilharam um vídeo de um episódio do seu programa “Al-Hikaya”, exibido na noite de domingo, no qual ele previu a vitória do Egito por 3 a 0 sobre a Nova Zelândia nas disputas da Copa do Mundo de 2026.

Durante sua entrevista antes do início da partida, Adib mencionou que sentia que o número três estaria presente no jogo, sem conseguir definir a natureza dessa conexão.

Ele disse: “Não sei por que vejo o número três desde a manhã. Será o número de gols da partida? A seleção egípcia marcará três gols? Não sei. Talvez sejam três jogadores que farão algo especial”.

Horas depois dessas declarações, a seleção egípcia conseguiu uma importante vitória sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, na segunda rodada da fase de grupos, fazendo com que as palavras de Adib se tornassem o centro das atenções entre os torcedores, que associaram sua previsão ao resultado da partida.

Após o término da partida, o jornalista egípcio expressou sua alegria pela vitória da seleção nacional, elogiando o desempenho dos jogadores e o espírito de luta demonstrado pela equipe.

Ele escreveu em sua conta na plataforma “X”: “Uma vitória histórica e épica; a recuperação de uma desvantagem para a vitória por três gols confirma a força da seleção egípcia e sua capacidade de competir”.

Ele acrescentou: “Mohamed Salah fez uma grande partida, e Mustafa Zico confirmou seu talento, enquanto Mahmoud Hassan Trezeguet continuou a apresentar seu desempenho habitual, levando a seleção a uma vitória merecida pela qual todos merecem parabéns”.

A seleção egípcia conseguiu reverter uma desvantagem de um gol e conquistar a vitória por 3 a 1, garantindo assim a primeira vitória de sua história na Copa do Mundo e elevando sua pontuação para quatro pontos na liderança do grupo, aproximando-se da classificação para a próxima fase do torneio.