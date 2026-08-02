O presidente americano, Donald Trump, adicionou dois novos troféus à sua coleção após vencer os torneios do clube e o de veteranos no seu campo de golfe particular em Nova Jersey.

Segundo o jornal "The Sun", Trump, de 80 anos, registrou uma pontuação improvavelmente baixa de 70 tacadas abaixo da média no Trump National Golf Club em Bedminster durante o fim de semana, elevando seu saldo declarado para mais de 40 vitórias no total.

Imagens das redes sociais mostraram o presidente americano recebendo calorosos aplausos diante do quadro de resultados do clube após o fim da rodada, com um comentário confirmando que ele havia recebido dois prêmios por seu desempenho.









A média padrão em Bedminster foi fixada em 72, o que significa que Trump afirma ter terminado a partida com uma diferença de duas tacadas abaixo da média padrão para conquistar a vitória dupla.

A pontuação de 70 pontos veio um ano depois de a Casa Branca ter publicado um cartão de resultados alegando que Trump registrou 69 tacadas abaixo da média no mesmo torneio anual em 2025, para vencer por uma diferença de 10 tacadas no total.

Trump foi visto visitando as tropas durante sua viagem a Nova Jersey, embora os observadores tenham notado que ele ainda usava sua luva de golfe enquanto cumprimentava os militares

Um usuário do site "X" escreveu, em resposta a um vídeo: "Está usando a luva de golfe. Que desrespeito!".

Outro acrescentou: "Acho que ele usa o sapato de golfe e a luva de direção onde quer que vá...???"









Entusiasta do golfe, Trump sempre se gabou de sua habilidade no campo, declarando: "Joguei muito e joguei bem. Há pouquíssimas pessoas capazes de me vencer no golfe".

No entanto, seu extenso histórico de conquistas e resultados declarados despertou as dúvidas de críticos e jornalistas esportivos ao longo dos anos.

O escritor esportivo Rick Reilly, autor de um livro sobre os hábitos de Trump no golfe, questionou a legitimidade de suas vitórias em torneios de clubes, tendo declarado certa vez: "Quando o assunto é trapaça, ele é 11 numa escala de 1 a 10".