Vídeo: Noite difícil para a Roma... O Inter goleia por 5 a 0

O Inter de Milão arrasou a Roma com uma vitória esmagadora por 5 a 2, neste domingo à noite, no Estádio Giuseppe Meazza, na 31ª rodada da Série A italiana, consolidando assim a liderança com uma vantagem considerável sobre seus perseguidores.

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Cristian Chivu comandou o Inter em uma partida completa, escalando a seguinte formação: "Goleiro: Sommer; Defesa: Bastoni – Acerbi – Akanji; Meio-campo: Dimarco – Zielinski – Hakan Çalhanoğlu – Barella – Dumfries; Ataque: Lautaro Martínez – Marcus Thuram".

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Por outro lado, Gian Piero Gasperini escolheu a escalação da Roma composta por: “Goleiros: Svelar; Defesa: Mancini – Ndicka – Hermoso; Meio-campo: Çelik – Cristante – Pessina – Rensch; Ataque: Solé – Pellegrini – Malen”.

A emoção começou logo no primeiro minuto, quando Toram deu um passe magnífico, que Lautaro Martínez aproveitou com um chute forte de dentro da área, marcando o primeiro gol do Inter.

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E a Roma empatou temporariamente aos 40 minutos com Gianluca Mancini, que desviou de cabeça um cruzamento de Rensch para o fundo da rede.

Mas, um minuto antes do fim do primeiro tempo, Hakan Çalhanoğlu marcou um gol espetacular com um chute forte de fora da área, devolvendo a vantagem ao Inter.

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No início do segundo tempo, Lautaro Martínez ampliou a vantagem do Inter com o terceiro gol aos 52 minutos, após um passe longo preciso de Toram, seguido pelo próprio Toram com o quarto gol após um escanteio cobrado por Hakan aos 55 minutos.

Nicolo Barella marcou o quinto gol aos 63 minutos, aproveitando um rebote dentro da área. Em seguida, a Roma diminuiu a diferença com o segundo gol aos 70 minutos, marcado por Lorenzo Pellegrini após passe de Malen.

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Com essa vitória, o Inter chegou a 72 pontos na liderança do campeonato, enquanto a Roma ficou com 54 pontos na sexta posição.