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Bart DHanis
Traduzido por

Vídeo: Mika Godts marca de forma brilhante seu primeiro gol pela Bélgica e Van Bommel

Itália x Bélgica
Itália
Bélgica
Liga das Nações A

Mika Godts marcou seu primeiro gol pela Bélgica. O atacante do Paris Saint-Germain abriu o placar no duelo da Liga das Nações contra a Itália.

Godts se transferiu neste verão do Ajax para o PSG por 45 milhões de euros. O atacante de 21 anos tem atuado principalmente saindo do banco na capital francesa.

Isso não foi motivo para o novo técnico Mark van Bommel não escalá-lo entre os titulares contra a Itália. Um grande contraste com o antecessor de Van Bommel, Rudi García, que sequer incluiu Godts na seleção para a Copa do Mundo.

A confiança de Van Bommel foi retribuída por Godts de imediato. Com menos de meia hora de jogo, ele recebeu a bola pelo lado esquerdo do campo, cortou para dentro e deixou dois italianos para trás, antes de tocar com facilidade para o gol: 0 a 1.

A partida contra a Itália é apenas a terceira de Godts pela seleção. Antes, ele havia disputado dois amistosos pelos Diabos Vermelhos.



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