Vídeo: Marrocos derrota o Brasil com um gol de Díaz

A seleção marroquina impôs sua superioridade logo no início contra o Brasil, na partida que os opôs nesta manhã de domingo, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Os jogadores dos Leões do Atlante não esperaram muito e pressionaram a defesa brasileira desde o primeiro minuto, marcando um gol logo no início que atrapalhou os planos do adversário.
A seleção marroquina teve mais de uma chance de balançar as redes, mas esbarrou na resistência da defesa brasileira.
Por outro lado, a seleção brasileira quase marcou aos 13 minutos, após um cruzamento perfeito de Vinícius Júnior, mas a bola passou por Igor Thiago, desperdiçando uma chance certa de gol para a Seleção.
O Marrocos puniu o Brasil pela chance perdida, com Ismail Saibari marcando o gol que colocou os Leões do Atlante na frente, aos 21 minutos, após um passe brilhante de Ibrahim Diaz.
Vale lembrar que Ismail Saibari foi eleito o melhor jogador da Liga Holandesa na temporada 2025-2026, após seu excelente desempenho pelo PSV Eindhoven.