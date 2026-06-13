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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Marrocos derrota o Brasil com um gol de Díaz

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
B. Diaz
Brasil
Marrocos
EUA

A seleção marroquina impôs sua superioridade logo no início contra o Brasil, na partida que os opôs nesta manhã de domingo, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Os jogadores dos Leões do Atlante não esperaram muito e pressionaram a defesa brasileira desde o primeiro minuto, marcando um gol logo no início que atrapalhou os planos do adversário.

A seleção marroquina teve mais de uma chance de balançar as redes, mas esbarrou na resistência da defesa brasileira.

Por outro lado, a seleção brasileira quase marcou aos 13 minutos, após um cruzamento perfeito de Vinícius Júnior, mas a bola passou por Igor Thiago, desperdiçando uma chance certa de gol para a Seleção.

O Marrocos puniu o Brasil pela chance perdida, com Ismail Saibari marcando o gol que colocou os Leões do Atlante na frente, aos 21 minutos, após um passe brilhante de Ibrahim Diaz.

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Escócia
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Marrocos
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Haiti
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Vale lembrar que Ismail Saibari foi eleito o melhor jogador da Liga Holandesa na temporada 2025-2026, após seu excelente desempenho pelo PSV Eindhoven.

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