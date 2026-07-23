O Manchester City anunciou, na noite de quinta-feira, a contratação oficial do jogador Elliot Anderson, proveniente do Nottingham Forest.

O site do Manchester City referiu que o internacional inglês Anderson assinou um contrato de cinco anos no Etihad Stadium.

O jogador, de 23 anos, começou a sua carreira no Newcastle antes de se transferir para o Nottingham Forest em 2024, e rapidamente se tornou num dos elementos fundamentais no City Ground.

Anderson, que passou a ser o mais caro da história do City, é um médio completo, capaz de desempenhar funções defensivas e ofensivas, e destaca-se pela sua enorme dinâmica no meio-campo, além dos seus desarmes fortes e da sua capacidade criativa no passe, o que fez dele um dos mais destacados jovens talentos da Premier League.

Após assinar oficialmente, Anderson disse ao site do seu novo clube: «O Manchester City é um dos maiores clubes do mundo, e o plantel que possui é impressionante e forte em todas as posições.»

E prosseguiu: «Assim que soube que desejavam contratar-me, fiquei totalmente determinado a concretizar este negócio.»

Referiu ainda: «Como jogador de futebol, quer-se sempre testar ao mais alto nível, e juntar-me ao Manchester City dá-me essa oportunidade.»

E frisou: «O Manchester City foi construído para ganhar títulos e competir ao mais alto nível, e isso é algo que entusiasma qualquer jogador de futebol.»

A BBC noticiou que o negócio atingiu os 116 milhões de libras esterlinas, e estava a caminho de fazer de Anderson o jogador mais caro da história do futebol britânico, antes de ser ultrapassado pela transferência de Morgan Rogers do Aston Villa para o Chelsea por 117 milhões de libras esterlinas.