Vídeo: Madonna, Bieber e Shakira encantam o público... O segredo do intervalo da final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo de 2026 se transformou em uma celebração global que não se limitou apenas ao futebol, depois que alguns dos maiores astros da música mundial roubaram a cena durante o intervalo entre os dois tempos, em um espetáculo excepcional que reuniu esporte e entretenimento diante de milhares de torcedores no estádio “Nova York-New Jersey” e milhões de telespectadores ao redor do mundo.

A estrela pop mundial Madonna, ao lado de Justin Bieber, Shakira e a banda “BTS”, se apresentou no intervalo da final da Copa do Mundo de 2026, onde os artistas realizaram uma série de performances que tiveram grande repercussão junto ao público.

Madonna interpretou sua famosa canção “Music” em uma apresentação deslumbrante, parecendo emergir de túneis sob o gramado, enquanto Justin Bieber, o grupo “BTS” e Shakira encantaram o público com suas apresentações, que conferiram um clima festivo ao evento.

O show também contou com o reencontro no palco entre a estrela pop colombiana Shakira e o músico nigeriano Burna Boy, depois de terem se apresentado juntos na cerimônia de abertura do campeonato na Cidade do México no mês passado.

A parceria entre os dois, “Dai Dai”, obteve enorme sucesso mundial, chegando ao topo das paradas musicais em vários países, além de se tornar um dos hinos mais cantados pela torcida nos estádios durante toda a competição.

Além disso, a apresentação marcou o retorno da banda “BTS” ao cenário artístico, após um hiato de três anos devido ao cumprimento do serviço militar obrigatório dos membros da banda na Coreia do Sul. Atualmente, a banda está realizando uma turnê mundial com 85 shows, mantendo sua forte presença no cenário musical global.

Chris Martin, vocalista principal da banda “Coldplay”, foi o responsável pela organização do intervalo entre os dois tempos, dedicado a apoiar o “Fundo de Educação Global Citizen da FIFA” (FIFA Global Citizen Education Fund), uma iniciativa que tem como meta arrecadar 100 milhões de dólares (73 milhões de libras esterlinas) para financiar programas de educação infantil em todo o mundo.

Antes do intervalo, houve uma cerimônia de encerramento especial com diversas apresentações artísticas, na qual a cantora e atriz americana Jennifer Hudson abriu a noite interpretando o hino nacional dos Estados Unidos, acompanhada por uma banda ao vivo.

O famoso criador de conteúdo “iShowSpeed” foi o primeiro a entrar no campo do “New York-New Jersey”, em meio a um espetáculo que contou com a participação de percussionistas e dançarinos vestindo roupas esportivas em cores vivas, dando início a uma celebração marcante.

Além disso, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e a cantora italiana Laura Pausini fizeram uma apresentação conjunta, enquanto o rapper americano Post Malone animou o público com a interpretação de sua famosa música “Wow”.

Após o término das apresentações artísticas, o ator americano Tom Cruise subiu ao palco para apresentar a partida e dirigiu uma mensagem ao público, dizendo: “De todas as partes do mundo, testemunhamos a grandeza e compartilhamos momentos de alegria. O futebol é uma linguagem sem palavras e uma força que une os povos.”

Por sua vez, a cantora italiana Laura Baurini expressou sua grande alegria por participar da cerimônia de encerramento, afirmando em declarações à BBC que sentia “muito entusiasmo” e “orgulho” por cantar ao lado de Robbie Williams e Nicole Scherzinger.

Bausini acrescentou: “Quando Robbie Williams me convidou para cantar com ele, senti arrepios por todo o corpo, pois ele é um dos meus cantores, compositores e artistas favoritos.”