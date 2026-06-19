Vídeo: Lesão e uma bebida mágica... Árbitro alemão completa as curiosidades da Copa do Mundo!

A partida entre Estados Unidos e Austrália, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, testemunhou uma das cenas mais estranhas envolvendo a arbitragem no torneio até o momento, depois que o árbitro alemão Felix Zwer passou por uma situação inusitada nos minutos finais da partida.

A seleção americana conseguiu vencer a partida por 2 a 0, mas, nos momentos finais, os olhares se voltaram para o árbitro da partida, que caiu repentinamente no gramado, o que causou preocupação entre os jogadores e a torcida.

Aos quatro minutos do tempo de acréscimo, Zwaier reclamou de dores musculares repentinas, caindo no gramado e solicitando atendimento médico urgente.

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A equipe médica entrou rapidamente em campo para atender o árbitro alemão, que permaneceu sentado no chão por cerca de um minuto, antes de se recuperar e decidir continuar a arbitrar a partida normalmente até o apito final.

A cena gerou grande repercussão nas redes sociais, especialmente porque lesões de árbitros durante partidas são casos raros em grandes torneios.

Bebida misteriosa gera questionamentos

Mas a cena mais polêmica não foi a lesão em si, e sim a bebida que o árbitro alemão consumiu enquanto recebia atendimento médico, antes de retornar ao campo.

Os torcedores compartilharam vídeos do momento em que Zwerer tomou a bebida, em meio a inúmeras perguntas sobre sua natureza e seu papel em ajudá-lo a continuar a partida após sofrer uma distensão muscular.









Qual é a verdade por trás do “suco mágico”?

Thamer Al-Shahrani, especialista em fisioterapia e lesões esportivas, explicou o caso em suas redes sociais, esclarecendo que o árbitro tomou uma bebida conhecida como “Pickle Juice Shot” ou o que é chamado de “suco de picles”.

Al-Shahrani destacou que esse tipo de bebida é usado, às vezes, em casos de cãibras e distensões musculares repentinas, e não com o objetivo de repor líquidos, como alguns acreditam.

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Ele explicou que a eficácia da bebida reside em ajudar a interromper ou reduzir os sinais nervosos que levam a espasmos musculares repentinos, o que pode explicar a capacidade do árbitro de se levantar e retomar a partida poucos minutos após sofrer a lesão.

Entre uma lesão repentina e uma bebida desconhecida para a maioria dos torcedores, o árbitro alemão Felix Zwer acrescentou mais um episódio à série de situações curiosas vividas pela Copa do Mundo de 2026 desde o seu início.