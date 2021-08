Vídeo de jogadores do Grêmio em festa vaza e irrita torcedores

Na zona de rebaixamento, Tricolor lida com vazamento de imagens com atletas em pagode após derrota para o São Paulo

Penúltimo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e membro da zona do rebaixamento desde a segunda rodada da competição, hoje a sete pontos do primeiro time não rebaixado: esta é a atual realidade do Grêmio no Brasileirão. Situação que se agrava com um episódio recente de uma festa, que vem sendo visto por parte da torcida como descaso de atletas com o cenário.

Na noite do último domingo (16), alguns jogadores se reuniram em uma casa de espetáculos para comemorar o aniversário do zagueiro Paulo Miranda, em festa regada a chope e pagode. Apenas um dia após a derrota para o São Paulo, no Morumbi, que deixa o clube ainda mais em alerta na briga contra um terceiro rebaixamento à Série B em sua história.

O evento foi filmado por um dos participantes e logo passou a ser compartilhado nas redes sociais. Na gravação, fica evidente a aglomeração de pessoas sem máscara de proteção mesmo em um momento em que a situação sanitária do Rio Grande do Sul - e de Porto Alegre - ainda exiga cuidados contra a propagação da Covid-19. Estas imagens acabaram viralizando nas redes sociais, e muitos torcedores se mostraram irritados com o comportamento dos atletas.

A direção do Grêmio tomou conhecimento dos fatos, e se limitou a dizer que o assunto será tratado internamente.

Covid-19 no Grêmio

Vale destacar que, recentemente, o Grêmio permitiu uma aglomeração considerável de pessoas no vesitário na festa após a conquista do Campeonato Gaúcho, sobre o rival Inter, com muitas pessoas despreocupadas em usar proteção contra o vírus da Covid-19. Nos dias seguintes, o clube comunicou um surto de contaminação da doença entre jogadores e funcionários - e que acabou resultando na morte de Valdeci Coelho, motorista tricolor.

No começo do ano, o atacante Ricardinho perdeu o pai e o avô por complicações da Covid-19 - o que, inclusive, motivou uma comemoração emocionada do jogador no primeiro Gre-Nal daquela decisão estadual.