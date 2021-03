Morre pai do atacante Ricardinho, do Grêmio, vítima da Covid-19

O centroavante de 19 anos foi liberado para acompanhar o velório de seu pai e deve ser desfalque no clássico contra o Internacional

O pai do atacante gremista Ricardinho faleceu nesta manhã de terça-feira (30) em São Paulo, vitima da Covid-19. A informação foi divulgada pelo Grêmio, que através das suas mídias sociais lamentou a morte de Ricardo Viana.

O jovem jogador, que já marcou quatro gols pelo Tricolor neste início de temporada 2021, foi liberado para acompanhar o velório do seu pai, que irá ocorrer na capital paulista. A dispensa será de três dias e Ricardinho irá desfalcar o Grêmio no jogo desta quarta (31), contra o São Luiz, e no clássico Gre-Nal no sábado, na Arena gremista - jogo que foi confirmado para às 22h15 (horário de Brasília).

Manifestamos imenso pesar pelo falecimento do senhor Ricardo Viana, pai do atacante Ricardinho, que lutava contra a COVID-19.

Nos solidarizamos com toda a família e amigos, desejando força para superar este momento.



Ricardinho é mais um dos jovens jogadores revelados pelo Grêmio que aos poucos vem ganhando mais espaço com Renato Gaúcho. Com apenas 19 anos, o centroavante foi titular no jogo de volta contra o Ayacucho, pela Pré-Libertadores, e foi um dos destaques da partida, balançando as redes ao lado de Ferreirinha.

No último domingo (28), contra o Pelotas, pela sétima rodada do Gauchão, o atacante entrou em campo aos 20 minutos de jogo e logo em sua primeira participação anotou o gol que abriu o placar para o Imortal, que venceu o duelo por 4 a 0.

Ricardo Viana tinha 50 anos e era Policia Militar do 3ª Batalhão de Choque, em São Paulo. O pai era seguidamente homenageado por Ricardinho, que comemorava seus gols prestando continência.