Grêmio tem novo positivo para Covid-19 e amplia surto interno

A crise de Covid continua respingando no Tricolor; veja os nomes

O Grêmio comunicou na tarde deste sábado (5) mais um caso de jogador que testou positivo para Covid-19, o goleiro Gabriel Chapecó. Foram realizados 86 testes RT-PCR na última sexta-feira, visando o jogo deste domingo, a final da Recopa Gaúcha, contra o Santa Cruz.

Gabriel Chapecó é o décimo primeiro profissional entre jogadores e comissão técnica que testa positivo para Covid-19 após o título do Campeonato Gaúcho, que ocorreu no dia 23 de maio. A suspeita é de que o grande número de pessoas, parentes de dirigentes e amigos de jogadores, que entraram no vestiário gremista sem cumprir os protocolos de saúde contra a Covid-19 tenha impulsionado o alto número de infectados no Grêmio.

Confira a lista dos casos recentes de Covid-19 no Grêmio:

Jogadores: Ferreira, Diego Souza, Luiz Fernando, Rafinha, Pedro Lucas, Rodrigues, Darlan e Gabriel Chapecó

Comissão Técnica: Tiago Nunes, Mauri Lima e Evandro Fornari

O Grêmio também divulgou que os jogadores Rafinha, Ferreira e Diego Souza testaram negativo e retornaram às atividades no CT Luiz Carvalho na manhã deste sábado. Os três já deverão ficar à disposição para o jogo contra o Brasiliense, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil.