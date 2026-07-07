A seleção belga não se contentou em golear os Estados Unidos por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, como também enviou uma mensagem provocativa diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando vários de seus jogadores imitaram sua “famosa dança” para comemorar o quarto gol marcado por Romelu Lukaku — em uma cena considerada uma zombaria explícita de sua intervenção no caso de Folarin Balogun.

Segundo reportagens da mídia, a comemoração belga foi uma resposta à intervenção pessoal de Trump junto ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para anular a suspensão de Balogun — um precedente que gerou ampla polêmica mundial sobre a imparcialidade da competição e as interferências políticas no esporte.

O vídeo da comemoração se espalhou na velocidade da luz pelas redes sociais, onde os internautas o consideraram uma “bofetada simbólica” ao time americano, dias após a acirrada polêmica sobre a legalidade da participação de Balogun, que não teve nenhum impacto significativo na partida, apesar de toda a pressão exercida para que ele fosse escalado.

A Federação Belga de Futebol havia apresentado vários recursos oficiais contra a elegibilidade de Balugon, condenando a decisão que descreveu como “contrária aos regulamentos da FIFA”, enquanto vazamentos sobre as pressões da Casa Branca acirraram debates globais sobre a politização do futebol e o favoritismo nas decisões internacionais.

Os jogadores belgas optaram por encerrar a noite com um gesto claramente provocativo, em uma mensagem de que a superioridade esportiva não pode ser falsificada por pressões políticas, e que o campo continua sendo o árbitro definitivo, longe das interferências da Casa Branca ou dos corredores da FIFA.