Yan Diomande, jogador do Real Madrid, respondeu de forma indireta ao comentário que a cantora Loredana direcionou à sua transferência, recorrendo a um vídeo publicado no TikTok em vez de entrar em um confronto direto.

O jogador de 19 anos apareceu dentro do ônibus do Real Madrid, movendo os lábios ao som da música "Mygbo", do cantor Cithlo, cuja letra fala sobre resiliência e livrar-se dos invejosos, em uma mensagem que pareceu dirigida aos seus críticos, especialmente Loredana, esposa do astro do Barcelona Karim Adeyemi, de acordo com o que publicou o site do jornal alemão Bild.

A letra da música escolhida por Diomande dizia: "140 milhões, foi isso que pediram. Eles sempre vão continuar nos criticando, mas nós vamos continuar subindo".









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A resposta de Diomande veio após o comentário de Loredana, esposa de Karim Adeyemi, jogador do Barcelona, em uma de suas publicações anteriores no Instagram, quando ela se limitou a escrever "140 milhões", em uma referência clara que pareceu irônica ao valor da transferência do jogador para o Real Madrid.

A Bild afirmou: "Loredana apagou seu comentário posteriormente, mas sua mensagem gerou grande repercussão, especialmente porque Adeyemi se transferiu no mesmo verão para o Barcelona por cerca de apenas 22 milhões de euros. Diomande chegou ao Real Madrid após negociações durante as quais seu nome foi ligado a uma transferência para o Liverpool, por 120 milhões de euros de valor base, com a possibilidade de a transferência subir para 140 milhões com os bônus, tornando-se o segundo jogador mais caro da história do clube depois de Jude Bellingham".

Mas o início do jogador no Real Madrid não esteve à altura do valor da transferência, já que ele disputou 8 partidas sem marcar nenhum gol, contentando-se com uma assistência.

Em contrapartida, Adeyemi começou sua passagem pelo Barcelona de forma mais impactante, após marcar 3 gols e dar 3 assistências em 8 partidas, o que aumentou a comparação entre os jogadores, especialmente diante da grande diferença no valor das duas transferências.

O próprio vídeo já havia provocado a insatisfação de parte da torcida do Real Madrid, sobretudo por ter sido publicado poucas horas depois da derrota para o Atlético no dérbi de Madri por 2 a 1.

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