Vídeo: Ibrahimović expulsa "YouTuber" por causa de Ronaldo

Ibrahimović, consultor do Milan e lenda do futebol sueco, expulsou o famoso youtuber americano Speed do estúdio da Fox Sports durante a Copa do Mundo de 2026.

Speed estava no estúdio ao lado de Ibrahimović e Thierry Henry, lenda da França e do Arsenal, antes de Zlatan lhe fazer uma pergunta sobre sua previsão de qual seleção venceria a Copa do Mundo deste ano.

Speed respondeu imediatamente: “Ronaldo vai ganhar a Copa do Mundo”, e foi aí que Ibrahimović arrancou o microfone das mãos do YouTuber e o empurrou para fora do estúdio.

Enquanto saía do estúdio, Speed continuava repetindo: “Fiquem de olho... Ele vai ganhar... Ele vai ganhar”.

Vale lembrar que Speed é conhecido por torcer por Ronaldo há muitos anos e já previu várias vezes que ele ganharia a Copa do Mundo.

A seleção portuguesa está no Grupo 11, que inclui, além dela, Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.

Ibrahimović mantém uma relação tensa com Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr saudita e da seleção portuguesa, e já fez várias críticas públicas contra ele.

