O atacante egípcio Hamza Abdel Karim conseguiu chamar a atenção do técnico do Barcelona, Hansi Flick, durante a pré-temporada, após uma atuação de destaque nos amistosos, coroada com um gol de pênalti no confronto contra o Birmingham City em solo inglês, reforçando suas chances de disputar uma vaga na equipe titular do clube catalão.

O jornal catalão "Sport" afirmou que Hamza é um dos jovens jogadores mais destacados que vêm apresentando uma atuação excepcional entre os treinados atualmente sob o comando do treinador alemão, tendo sido titular nos dois primeiros amistosos deste verão, contra o Europa (4 a 1) e o Birmingham City, sendo um dos poucos jovens jogadores a receber essa confiança.

Atuação ofensiva completa

Diante do Birmingham, Hamza mostrou sua perigosa capacidade como atacante nato, jogando bem de costas para o gol, protegendo a bola e atacando os defensores ao encarar a meta, em uma atuação "extremamente convincente".

O jogador egípcio se destacou pela velocidade e atividade constante durante o primeiro tempo, sem parar de pedir a bola e de se movimentar com inteligência dentro da grande área, o que resultou na obtenção de um pênalti após antecipar os movimentos de seu marcador.

Hamza não hesitou em assumir a responsabilidade, recebendo a bola e chutando com força com o pé esquerdo, superando o goleiro do Birmingham, James Beadle, para marcar seu primeiro gol nos amistosos deste verão.

Espírito guerreiro e determinação evidente

O entusiasmo de Hamza também ficou claro em sua atuação defensiva, cometendo 3 das 6 faltas do Barcelona no primeiro tempo e recebendo cartão amarelo pela última falta, um sinal do espírito guerreiro, da determinação e do grande esforço que Flick exige de seus atacantes.

Apesar do cartão amarelo, o desempenho geral do jogador egípcio foi convincente, mostrando a personalidade e a presença ofensiva marcante que a comissão técnica busca na posição de centroavante.

Disputa acirrada pela posição de atacante

Hamza, que se juntou ao Barcelona no último inverno vindo do clube egípcio Al-Ahly, aproveita cada minuto para garantir um lugar na equipe titular, num momento em que o clube catalão busca a contratação de um atacante nato durante a janela de transferências do verão.

O jogador egípcio enfrentará uma disputa acirrada pela posição, já que as decisões finais sobre a formação da equipe serão tomadas posteriormente, mas Hamza apresenta fortes motivos para permanecer sob a atenta observação do treinador e, inclusive, para disputar um lugar permanente na equipe principal.