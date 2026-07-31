O atacante egípcio Hamza Abdel Karim conseguiu chamar a atenção do treinador do Barcelona, Hansi Flick, durante a pré-temporada, após uma atuação de destaque nos jogos amistosos, coroada com dois gols marcados (o primeiro de pênalti) no confronto contra o Birmingham City em solo inglês, reforçando suas chances de disputar uma vaga no time titular da equipe catalã.

O jornal catalão "Sport" afirmou que Hamza é um dos jovens jogadores de maior destaque, apresentando um desempenho excepcional entre os que atualmente treinam sob o comando do técnico alemão, tendo sido titular nos dois primeiros amistosos deste verão, contra o Europa (4 a 1) e o Birmingham City, sendo um dos poucos jovens jogadores a receber essa confiança.

Desempenho ofensivo completo

No confronto contra o Birmingham, Hamza demonstrou sua perigosa capacidade como atacante nato, mostrando habilidade para jogar de costas para o gol, proteger a bola e atacar os zagueiros ao encarar a meta, numa atuação "extremamente convincente".

O jogador egípcio se destacou por sua velocidade e movimentação constante durante o primeiro tempo, não parando de pedir a bola e de se movimentar com inteligência dentro da área, o que resultou na obtenção de um pênalti depois de antecipar os movimentos de seu marcador.

Hamza não hesitou em assumir a responsabilidade, recebendo a bola e batendo com força com o pé esquerdo, superando o goleiro do Birmingham, James Beadle, para marcar seu primeiro gol nos amistosos deste verão.

Espírito guerreiro e determinação evidente

O entusiasmo de Hamza também ficou evidente em seu desempenho defensivo, cometendo 3 faltas das 6 faltas do Barcelona no primeiro tempo, e recebendo um cartão amarelo pela última infração, numa demonstração do espírito guerreiro, da determinação e do grande esforço que Flick exige de seus atacantes.

Apesar do cartão amarelo, o desempenho geral do jogador egípcio foi convincente, pois demonstrou a personalidade e a marcante presença ofensiva que a comissão técnica busca na posição de centroavante.

Hamza acrescentou um belo gol à sua conta, marcando dois no jogo, depois de demonstrar grande atenção ofensiva ao aproveitar a sobra do potente chute de seu companheiro Roony da entrada da área, colocando-a nas redes com maestria técnica.

Disputa acirrada pela posição de atacante

Hamza, que se juntou ao Barcelona no último inverno vindo do Al Ahly do Egito, aproveita cada minuto para garantir um lugar no time titular, num momento em que o clube catalão busca contratar um atacante nato durante a janela de transferências de verão.

Uma disputa acirrada pela posição aguarda o jogador egípcio, já que as decisões finais sobre a formação da equipe serão tomadas mais adiante, mas Hamza apresenta fortes motivos para permanecer sob a atenta observação do treinador e, inclusive, para disputar um lugar permanente no time principal.