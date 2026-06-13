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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Vídeo: Gol de Vinícius acaba com a magia do Marrocos

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Vinicius Junior
Brasil
Marrocos
EUA

A seleção brasileira conseguiu se recuperar rapidamente, após estar perdendo para o Marrocos, no confronto entre as duas equipes, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A Seleção do Brasil ficou atrás no placar aos 21 minutos, após o Marrocos abrir o placar com um gol de Ismail Saibari.

A seleção marroquina não recuou para a defesa e manteve seu ataque, buscando ampliar a vantagem com o segundo gol.

Mas a seleção brasileira se reorganizou rapidamente para empatar o jogo.

De fato, Vinícius Júnior conseguiu marcar o gol de empate aos 32 minutos graças à sua habilidade individual, após driblar e chutar com força no gol do goleiro Yassine Bounou.

Copa do Mundo
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Escócia
SCO
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
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Haiti
HAI

O Marrocos não conseguiu recuperar a vantagem, e o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.

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