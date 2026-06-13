Vídeo: Gol de Vinícius acaba com a magia do Marrocos

A seleção brasileira conseguiu se recuperar rapidamente, após estar perdendo para o Marrocos, no confronto entre as duas equipes, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
A Seleção do Brasil ficou atrás no placar aos 21 minutos, após o Marrocos abrir o placar com um gol de Ismail Saibari.
A seleção marroquina não recuou para a defesa e manteve seu ataque, buscando ampliar a vantagem com o segundo gol.
Mas a seleção brasileira se reorganizou rapidamente para empatar o jogo.
De fato, Vinícius Júnior conseguiu marcar o gol de empate aos 32 minutos graças à sua habilidade individual, após driblar e chutar com força no gol do goleiro Yassine Bounou.
O Marrocos não conseguiu recuperar a vantagem, e o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.