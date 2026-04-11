Vídeo... Gerrard: Um nome melhor do que Salah na história do Liverpool

Steven Gerrard, ex-capitão do Liverpool, colocou o astro egípcio Mohamed Salah em uma posição de destaque entre as lendas dos “Reds”, mas afirmou que não considera o “Rei Egípcio” o melhor jogador da história do clube.

Salah se prepara para deixar o Liverpool ao final da temporada atual, após passar nove anos no clube inglês desde sua transferência da Roma em 2017.

Durante esse período, o jogador egípcio conquistou uma série de títulos, com destaque para a Premier League duas vezes, além da FA Cup, da League Cup e do Community Shield, bem como a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa e a Copa do Mundo de Clubes, com um título em cada uma delas.

Em entrevista ao site Anfield Agenda, Gerrard respondeu a uma pergunta direta sobre o lugar de Salah na história, sendo solicitado a falar apenas quando ouvisse o nome de um lenda que ele considerasse melhor do que o astro egípcio.

Ao passar por uma série de nomes como Lucas Leiva, John Arne Riise, Roberto Firmino, Sami Hyypiä, Jordan Henderson, Jamie Carragher, Andrew Robertson, além de Ian Rush, Gerrard não encontrou ninguém que superasse Salah.

Mas a única exceção ocorreu quando Kenny Dalglish foi mencionado, e então Gerrard falou: “Dalglish é sempre o rei, o rei principal, e Salah também é um rei; por isso, acho que a ordem é Dalglish, depois Salah e, por fim, Ian Rush”.