Vídeo: Espanha elimina o Uruguai... e um possível confronto acirrado com a Argélia

A seleção espanhola garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória difícil sobre o Uruguai por 1 a 0, na partida disputada na noite de sexta-feira no Estádio de Guadalajara, no México, na última rodada da fase de grupos, garantindo assim que “La Roja” a liderança do seu grupo e eliminou o Uruguai da competição.

O único gol da partida saiu aos 41 minutos, marcado por Álex Baína, que aproveitou um cruzamento de Marcos Llorente após recuperar a bola no meio-campo, para chutar com um remate de meia-vole que acabou no fundo da rede do goleiro Fernando Muslera, que cometeu um erro grave ao lidar com a bola, antes de ser substituído no segundo tempo por seu companheiro Sergio Roche.

A partida foi marcada pela disputa acirrada e pela violência, com entradas duras e confrontos entre os jogadores que resultaram em duas expulsões, enquanto a seleção espanhola manteve seu equilíbrio defensivo graças ao brilhantismo da dupla Émerick Laporte e Pau Kubarsi, encerrando a fase de grupos sem sofrer nenhum gol.

Com essa vitória, a seleção espanhola liderou seu grupo com 9 pontos, garantindo um confronto na próxima fase contra o vencedor do confronto entre Áustria e Argélia, cujo resultado será definido na manhã de domingo. A partida será disputada na cidade de Los Angeles na quinta-feira, 2 de julho, às 21h.

A eliminação do Uruguai veio agravar sua crise interna, em meio às tensões nas relações entre os jogadores e a comissão técnica liderada por Bielsa.