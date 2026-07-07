Vídeo: Enrique chora na Espanha... Qual é a história?

O espanhol Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, não conseguiu conter as lágrimas durante sua visita à sua cidade natal.

De acordo com o site “Foot Mercato”, Luis Enrique participou da cerimônia de inauguração de um espaço público que leva seu nome em Gijón, onde recebeu uma homenagem comovente em sua cidade natal.

A praia “El Rincón Verde”, com mais de 6.000 metros quadrados, recebeu o nome do técnico do Paris Saint-Germain.

Na presença de sua família e de várias personalidades locais, o técnico espanhol não escondeu sua emoção ao falar sobre suas raízes e sua forte ligação com a cidade das Astúrias.

Ele disse: “Meus restos mortais serão enterrados aqui. Esta é uma praia única, e eu gosto de ser diferente. Adoro este lugar. Viva as Astúrias, viva Gijón, viva o Sporting. Mas Gijón continua sendo Gijón”.

E continuou: “Nesta placa, não vejo apenas meu nome, mas vejo o nome dos meus pais, que deixaram tudo para vir para Gijón. Eles deixaram sua terra natal para vir para cá. Foram, são e sempre serão meus exemplos. Obrigado à minha esposa Elena, que me apoiou. Vamos viver juntos por pelo menos trinta anos. É realmente difícil”.

E concluiu, com lágrimas nos olhos: “Os valores fundamentais e simples que meus pais me incutiram, nós os transmitimos aos nossos filhos. Já se passaram trinta anos desde que comecei esse projeto de vida com minha esposa, e construímos uma família maravilhosa com três filhos: Pacho, Sera e Shana”.







