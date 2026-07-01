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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Dupla de Kane salva a Inglaterra de uma surpresa estrondosa... e o Congo se despede de cabeça erguida

Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo
Copa do Mundo
H. Kane
England
Congo - Kinshasa
EUA

Uma emocionante virada inglesa

A Inglaterra escapou da maior zebra desta Copa do Mundo, após conquistar uma vitória emocionante sobre a República Democrática do Congo, por 2 a 1, nas oitavas de final do torneio.

 O Congo abriu o placar aos 7 minutos com Brian Sibenga, colocando a Inglaterra sob forte pressão diante da sólida defesa da equipe africana.



No segundo tempo, Harry Kane marcou o gol de empate aos 75 minutos, e os ingleses continuaram buscando a vitória, até que Kane marcou seu segundo gol aos 86 minutos, garantindo uma vitória emocionante para sua equipe.



A Inglaterra deve enfrentar o México nas oitavas de final.



   A partida foi marcada por grandes dificuldades para a Inglaterra, que não conseguiu desmontar a defesa da República Democrática do Congo, que apresentou um desempenho excepcional que ninguém esperava, diante da grande diferença entre a história e as possibilidades das duas seleções.

O goleiro da República Democrática do Congo, Lionel Mpasi, teve um desempenho excepcional, defendendo várias chances claras da Inglaterra e contribuindo fortemente para que sua equipe mantivesse a vantagem até os 75 minutos.

No final, a Inglaterra se classificou com muita dificuldade para as oitavas de final, enquanto a República Democrática do Congo se despediu da Copa do Mundo de cabeça erguida, depois de ter impressionado o mundo hoje.

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