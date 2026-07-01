A Inglaterra escapou da maior zebra desta Copa do Mundo, após conquistar uma vitória emocionante sobre a República Democrática do Congo, por 2 a 1, nas oitavas de final do torneio.

O Congo abriu o placar aos 7 minutos com Brian Sibenga, colocando a Inglaterra sob forte pressão diante da sólida defesa da equipe africana.









No segundo tempo, Harry Kane marcou o gol de empate aos 75 minutos, e os ingleses continuaram buscando a vitória, até que Kane marcou seu segundo gol aos 86 minutos, garantindo uma vitória emocionante para sua equipe.









A Inglaterra deve enfrentar o México nas oitavas de final.









A partida foi marcada por grandes dificuldades para a Inglaterra, que não conseguiu desmontar a defesa da República Democrática do Congo, que apresentou um desempenho excepcional que ninguém esperava, diante da grande diferença entre a história e as possibilidades das duas seleções.

O goleiro da República Democrática do Congo, Lionel Mpasi, teve um desempenho excepcional, defendendo várias chances claras da Inglaterra e contribuindo fortemente para que sua equipe mantivesse a vantagem até os 75 minutos.

No final, a Inglaterra se classificou com muita dificuldade para as oitavas de final, enquanto a República Democrática do Congo se despediu da Copa do Mundo de cabeça erguida, depois de ter impressionado o mundo hoje.