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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: desejo do filho de Rice reúne Gordon e Yamal em "cena excepcional"

Inglaterra x Espanha
Inglaterra
Espanha
Liga das Nações A
D. Rice
L. Yamal
A. Gordon
England
Espanha

O que aconteceu?

Em uma cena marcante após o confronto entre Espanha e Inglaterra pela Liga das Nações da Europa, Anthony Gordon fez questão de atender ao desejo do filho de seu companheiro Declan Rice, pedindo a Lamine Yamal que tirasse uma foto de recordação com ele, em um momento que reuniu os jogadores das duas seleções longe do clima de competição.

Gordon se dirigiu a Yamal após a partida e lhe contou que o filho de Rice queria tirar uma foto com ele, algo que foi bem recebido pelo craque do Barcelona, que se aproximou da criança e tirou a foto com ela, enquanto Rice, que ficou de fora da partida, assumiu a tarefa de fotógrafo, antes de cumprimentar Yamal e ir embora.

Yamal havia desempenhado um papel de destaque na vitória da Espanha sobre a Inglaterra por 3 a 2 na partida que reuniu as duas seleções ontem pela Liga das Nações da Europa, depois de marcar um gol para a seleção espanhola, enquanto Gordon marcou um gol para a Inglaterra.

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