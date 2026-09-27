Vídeo: desejo do filho de Rice reúne Gordon e Yamal em "cena excepcional"

Em uma cena marcante após o confronto entre Espanha e Inglaterra pela Liga das Nações da Europa, Anthony Gordon fez questão de atender ao desejo do filho de seu companheiro Declan Rice, pedindo a Lamine Yamal que tirasse uma foto de recordação com ele, em um momento que reuniu os jogadores das duas seleções longe do clima de competição.

Gordon se dirigiu a Yamal após a partida e lhe contou que o filho de Rice queria tirar uma foto com ele, algo que foi bem recebido pelo craque do Barcelona, que se aproximou da criança e tirou a foto com ela, enquanto Rice, que ficou de fora da partida, assumiu a tarefa de fotógrafo, antes de cumprimentar Yamal e ir embora.

Yamal havia desempenhado um papel de destaque na vitória da Espanha sobre a Inglaterra por 3 a 2 na partida que reuniu as duas seleções ontem pela Liga das Nações da Europa, depois de marcar um gol para a seleção espanhola, enquanto Gordon marcou um gol para a Inglaterra.