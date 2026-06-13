Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
mancini italia nazionaleGetty Images

Traduzido por

Vídeo: De volta ao comando da Itália? O Al Sadd anuncia oficialmente a saída de Mancini

Al-Sadd
Itália
Stars League Qualification
Copa do Mundo
R. Mancini
Catar
Itália

Não durou muito tempo com o clube do Catar

O clube catariano Al-Sadd anunciou, na noite de sábado, a saída do técnico italiano Roberto Mancini do comando da equipe após apenas 16 partidas à frente do elenco, em uma medida que abre caminho para seu esperado retorno à seleção italiana, que busca recuperar o prestígio após não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo de 2026, O nome do técnico de 61 anos, que levou a Azzurra à conquista do Campeonato Europeu de 2021, vem sendo fortemente cotado há várias semanas para suceder o demitido Gennaro Gattuso.

Em comunicado oficial divulgado pelo clube Al Sadd, do Catar, em suas plataformas oficiais, o clube se despediu de Mancini com palavras comoventes, dizendo: “Obrigado, Mancini. Desejamos-lhe todo o sucesso no seu próximo desafio e esperamos vê-lo em breve”, numa clara referência a que a saída do técnico italiano foi de comum acordo e que o próximo desafio o aguarda em outro lugar, enquanto o clube descreveu o curto período como “precioso e repleto de lembranças maravilhosas”.

Mancini treinou a seleção italiana de 2018 a 2023 e a levou a uma conquista histórica ao vencer a Euro 2021 contra a Inglaterra na final de Wembley, mas não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2022 após a derrota retumbante para a Macedônia do Norte na repescagem europeia, derrota que acelerou sua saída da Azzurri.

Após seu último fracasso na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, a Itália anunciou um plano abrangente para recuperar sua antiga glória, e a primeira decisão foi a demissão de Gattuso. Desde então, nenhum novo técnico assumiu o comando da Azzurra, enquanto se aguarda a decisão final sobre a escolha, que parece se inclinar fortemente para Mancini, com sua vasta experiência e grande conquista europeia.

Publicidade