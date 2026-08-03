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Bernardo Silva ManCitygetty

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Vídeo: chegou a Madri hoje - Bernardo Silva comenta sua ida ao Real com 3 palavras

La Liga
Real Madrid
B. Silva
Espanha
Portugal

Juntou-se ao clube merengue em uma transferência gratuita

Há poucas semanas, o Real Madrid anunciou a contratação de Bernardo Silva, e o meio-campista português de 31 anos chegou a Madri nesta segunda-feira.

Depois de se convencer com o projeto do Real Madrid, onde jogará sob o comando do português José Mourinho, o meia-atacante viverá uma nova experiência no mundo do futebol.

Bernardo Silva teve uma recepção calorosa dos torcedores assim que chegou, dedicando um tempo para autografar diversas lembranças. Ao ser questionado sobre suas primeiras impressões, o jogador português não escondeu sua empolgação e disse: "Como estou me sentindo? Estou muito feliz!".

 Esse foi o primeiro encontro bem-sucedido com a torcida do Real Madrid, que aguarda ansiosamente para vê-lo brilhar com as cores de seu novo clube.


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