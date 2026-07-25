Vídeo: Cena inacreditável! Árbitra cai ao chão e deixa o campo carregada!

Um jogo amigável entre o Metz francês e o Fortuna Sittard neerlandês, no último sábado, foi palco de um incidente sem precedentes, depois de a árbitra da partida ter caído ao chão na sequência de uma violenta troca de palavras entre os jogadores, o que a obrigou a abandonar o relvado definitivamente ao intervalo.

O incidente ocorreu no estádio de Schlossberg, na cidade de Forbach, no departamento de Moselle, aos 40 minutos, quando um jogador do Metz puxou a camisola de um jogador neerlandês no meio-campo, o que provocou uma acesa troca de palavras que evoluiu para uma escaramuça entre os jogadores.

Queda súbita de costas

Durante a tentativa da árbitra, a senhora Demonceau, de separar os jogadores envolvidos na confusão, um grupo de jogadores empurrou-a involuntariamente, e ela caiu subitamente de costas, permanecendo no chão durante algum tempo enquanto segurava o braço.

Os assistentes e os agentes de segurança intervieram para acalmar a situação e avaliar a lesão da árbitra da partida, antes de a árbitra substituta assumir o controlo, após alguns minutos de hesitação.

Substituição na primeira parte

A árbitra, que deveria dirigir toda a partida, foi transportada para a linha lateral antes de abandonar definitivamente o relvado no final da primeira parte.

Foi substituída por uma das árbitras assistentes na linha lateral para completar o jogo, que teve um empate precoce (1-1) mesmo antes do final da primeira parte, antes de o Metz garantir a vitória por 3-1 graças a um bis de Gauthier Hein e a um golo de Bab Moussa Fall.