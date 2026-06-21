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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Cabo Verde empata com o Uruguai após um erro estranho

Uruguai x Cabo Verde
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Uma partida emocionante na Copa do Mundo

A seleção de Cabo Verde empatou em 2 a 2 com o Uruguai na partida que os colocou frente a frente na segunda rodada do Grupo 8 da Copa do Mundo, graças a um erro estranho.

O gol saiu aos 61 minutos, marcado por Hélio Varela, sendo este o segundo gol de Cabo Verde na Copa do Mundo.

O lance começou com um passe errado de Matias Oliveira, que Helio Varela aproveitou da melhor maneira possível, com o goleiro Muslera avançado, e mandou a bola para o fundo da rede com maestria.

A seleção dos Tubarões Azuis impressionou o mundo na Copa do Mundo, depois de empatar sem gols com a Espanha na primeira rodada, em uma das surpresas desta edição do Mundial.


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