Vídeo: Bernabéu explode em homenagem a Cucurella e gesto especial para Oyarzabal

Marc Cucurella não estava na escalação titular escolhida por José Mourinho para o duelo entre Real Madrid e Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu. Mas sua primeira aparição no Bernabéu como jogador do Real Madrid ficará gravada na memória por um motivo muito especial: a homenagem que lhe foi prestada pelos presentes no estádio em razão de seu título mundial conquistado no último dia 19 de julho em Nova Jersey.

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Segundo o jornal "Marca", o lateral do Real Madrid foi recebido calorosamente pela torcida do clube merengue, com a Copa do Mundo sendo hóspede do estádio Santiago Bernabéu.

Cucurella juntou-se oficialmente ao Real Madrid horas antes da partida de estreia da Espanha na Copa do Mundo. E, embora fosse jogador do Chelsea quando foi incluído na lista que disputou o torneio, o clube merengue não hesitou em homenagear um dos campeões da seleção espanhola.

Após a Copa do Mundo ser colocada sobre um pódio elevado no gramado do estádio, o nome de Cucurella foi anunciado depois do sorteio inicial. "Esta noite, o estádio Santiago Bernabéu e toda a torcida do Real Madrid saúdam o jogador do Real Madrid campeão da Copa do Mundo, Marc Cucurella". E a torcida vibrou com um calor estrondoso por todo o estádio, que entoou pela primeira vez o nome "Cucurella, Cucurella".

Nesse contexto, o Real Madrid homenageou o jogador da Real Sociedad que fez parte da escalação de Luis de la Fuente. Mikel Oyarzabal, tão importante quanto Cucurella para o técnico, recebeu os aplausos calorosos da torcida do Bernabéu como agradecimento pela segunda estrela na camisa da seleção espanhola.

E os cânticos ganharam ainda mais entusiasmo quando os dois campeões da Copa do Mundo se reuniram para tirar uma foto de recordação com essa joia que representa um símbolo de sua história em comum.

A trajetória de Cucurella no estádio Santiago Bernabéu entrou em uma nova fase. Antes disso, ele havia jogado diante da torcida apenas uma vez, em março de 2024, no amistoso entre Espanha e Brasil.

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Naquele dia, diante de Vinícius, Cucurella garantiu seu lugar na posição de lateral-esquerdo da seleção espanhola, com a qual conquistou a Copa do Mundo e a Eurocopa.







